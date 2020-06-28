Зеленский рассказал, что значит беречь Украину

Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем конституции. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице главы государства в Facebook в воскресенье, 28 июня.

Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца - подчеркнул президент

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“Именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это сделать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти“ - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский поручил Юзику заняться возрождением ФК Кривбасс. Президент заявил, что ФК надо возродить даже не потому, что он родом из Кривого Рога, а потому что “неправильно закрывать клубы“.