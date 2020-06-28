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Зеленский рассказал, что значит беречь Украину

Комментариев: 6
Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем конституции. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице главы государства в Facebook в воскресенье, 28 июня.

Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца - подчеркнул президент

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“Именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это сделать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти“ - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что значит беречь Украину
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Ранее сообщалось о том, что Зеленский поручил Юзику заняться возрождением ФК Кривбасс. Президент заявил, что ФК надо возродить даже не потому, что он родом из Кривого Рога, а потому что “неправильно закрывать клубы“.

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, День Конституции
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Комментариев (6)
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mrtdffhher    28.06.2020, 10:13
Оценка:  -22
mrtdffhher
По мнению Зе беречь-значит продавать пока цена не упала окончательно.
NN69    28.06.2020, 10:10
Оценка:  -4
NN69
ВАЗ не машина......
Евроскептик    28.06.2020, 10:06
Оценка:  0
Евроскептик
И стерилизовать малоимущих,как предложила Глава комитета по защите малоимущих ,такая себе,Слуга народа!
blya-tolyan    28.06.2020, 09:59
Оценка:  +2
blya-tolyan
переебите это убожество кто там за кадром.
blya-tolyan    28.06.2020, 09:58
Оценка:  +2
blya-tolyan
"Мриями" коннтрабас завозил с любовью и по Конституции?
blya-tolyan    28.06.2020, 09:57
Оценка:  +1
blya-tolyan
а не пошёл бы ты на х .у й? Наградило ЧМО всяких бл.дей вместо людей. Пиджачёк в брючки, брючки в носочки, носочки в сандалики. Красава. На пляж. А говорят лох.
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