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Нужна ли маска на пляже в Украине 2020 - разъяснение МОЗ

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Глава МОЗ Максим Степанов ответил на вопрос журналистов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на популярный сегодня вопрос - нужны ли на пляже маски. Об этом он сообщил в воскресенье, 28 июня.

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“Основной рекомендацией для безопасности на пляжах является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе не нужно, если вы не находитесь среди большого скопления людей и  придерживаетесь социальной дистанции в полтора метра“ - подытожил министр. 

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.

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Теги: МОЗ, пляж, маска, штраф
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