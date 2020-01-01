Нужна ли маска на пляже в Украине 2020 - разъяснение МОЗ

Глава МОЗ Максим Степанов ответил на вопрос журналистов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на популярный сегодня вопрос - нужны ли на пляже маски. Об этом он сообщил в воскресенье, 28 июня.

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“Основной рекомендацией для безопасности на пляжах является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе не нужно, если вы не находитесь среди большого скопления людей и придерживаетесь социальной дистанции в полтора метра“ - подытожил министр.

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.