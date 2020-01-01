Паводок: подтопленными остаются 95 сел

Большая вода постепенно уходит из населенных пунктов, пострадавших от масштабного разгула стихии.

Число подтопленных в результате масштабных наводнений сел в Западной Украине сократилось с 349 до 95. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее количество пострадавших сел в Ивано-Франковской области - 55, в Черновицкой - 20, во Львовской - 13, в Тернопольской – 7.

Число подтопленных домов снизилось с 14 428 до 1 364 из них в Ивано-Франковской области 1 038, в Черновицкой - 218, в Тернопольской – 108.

Количество затопленных приусадебных участков снизилось с 22 182 до 795, затопленных мостов - с 95 до 83, в том числе в Ивано-Франковской области 81, по одному во Львовской и Черновицкой областях.

Поврежденными остаются 582 км автодорог, восстановлен 71 км и 4 мостов, еще 216 мостов остаются поврежденными, из них 202 в Ивано-Франковской области, в Черновицкой - 14 мостов.