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Паводок: подтопленными остаются 95 сел

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Большая вода постепенно уходит из населенных пунктов, пострадавших от масштабного разгула стихии.
Наибольшее количество пострадавших сел в Ивано-Франковской области - 55
Наибольшее количество пострадавших сел в Ивано-Франковской области - 55
twitter.com/avakovarsen
 
Число подтопленных в результате масштабных наводнений сел в Западной Украине сократилось с 349 до 95. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. 
 
 
 
Наибольшее количество пострадавших сел в Ивано-Франковской области - 55, в Черновицкой - 20, во Львовской - 13, в Тернопольской – 7.
 
Число подтопленных домов снизилось с 14 428 до 1 364 из них в Ивано-Франковской области 1 038, в Черновицкой - 218, в Тернопольской – 108. 
 
Количество затопленных приусадебных участков снизилось с 22 182 до 795, затопленных мостов - с 95 до 83, в том числе в Ивано-Франковской области 81, по одному во Львовской и Черновицкой областях.
 
Поврежденными остаются 582 км автодорог, восстановлен 71 км и 4 мостов, еще 216 мостов остаются поврежденными, из них 202 в Ивано-Франковской области, в Черновицкой - 14 мостов.
 
Как сообщалось ранее, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 1656 человека из зоны паводков на Западной Украине. За минувшие сутки в рамках спасательной операции в четырех областях отселены или эвакуированы 62 человека.
 
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Теги: стихия, наводнение, паводок, стихийное бедствие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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