Молдова передала гуманитарную помощь для Буковины
Общая стоимость полученной помощи оценивается в €40 тыс, это бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование и снаряжение.
Правительство Молдовы передало властям Украины гуманитарную помощь для преодоления последствий паводков в Черновицкой области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Молдавская сторона передала бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование и снаряжение, необходимое для восстановительных работ в регионе.
Общая стоимость предоставленного оборудования составляет €40 тыс. Груз лично сопровождал начальник генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы генерал Михаил Харабаджиу.
Ранее Украина попросила НАТО и ЕС о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе.
Также сообщалось, что власти США экстренно выделили $100 тыс. украинской стороне для ликвидации последствий наводнений в западных областях.
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