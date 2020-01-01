Молдова передала гуманитарную помощь для Буковины

Общая стоимость полученной помощи оценивается в €40 тыс, это бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование и снаряжение.

Сотрудники ГСЧС разгружают авто с гуманитарной помощью из Молдовы facebook.com/MNS.GOV.UA

Правительство Молдовы передало властям Украины гуманитарную помощь для преодоления последствий паводков в Черновицкой области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Молдавская сторона передала бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование и снаряжение, необходимое для восстановительных работ в регионе.

Общая стоимость предоставленного оборудования составляет €40 тыс. Груз лично сопровождал начальник генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы генерал Михаил Харабаджиу.