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Полиция проверила на карантин 6,2 тыс заведений

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Проверено почти 3500 предприятий торговли, 2000 заведений общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест.
По результатам проверок составлено 355 административных протоколов
По результатам проверок составлено 355 административных протоколов
npu.gov.ua
 
Полицейские за последние двое суток проверили более 6200 заведений на предмет соблюдений правил карантина. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
 
 
По его данным, проверено почти 3500 предприятий торговли, 2000 заведений общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест. 
 
По результатам проверок составлено 355 административных протоколов о выявленных нарушениях. Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.
 
Как сообщалось, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий.
 
Ежедневно представители Госпотребслужбы проверяют около 4 тыс. объектов.

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Теги: эпидемия, карантин, Аваков, Коронавирус, Арсен Аваков, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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