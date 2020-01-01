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Полиция задержала иностранцев, ограбивших пенсионеров на Днепропетровщине

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Бандиты залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину, связав их и забрав деньги.
Задержанные являются жителями Кривого Рога и имеют разрешение на проживание в Украине
Задержанные являются жителями Кривого Рога и имеют разрешение на проживание в Украине
npu.gov.ua
 
Полицейские установили и задержали трех преступников, совершивших разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Национальная полиция. 
 
По ее данным, в ночь с 26 на 27 июня бандиты залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину, связав их и забрав деньги, ценные вещи и автомобиль.
 
Полицейские выяснили, что преступники являются жителями города Кривой Рог. Они граждане другого государства и имеют вид на жительство в Украине.
 
 
Напомним, в ночь с 20 на 21 июня в кафе поселка Житомирской области произошла поножовщина, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался.
 
Как сообщалось ранее, в микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей избила водителя и разбила его автомобиль Chevrolet.

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Теги: иностранцы, полиция, Кривой Рог, бандиты, Днепропетровская область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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