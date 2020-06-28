Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С начала лета в Украине утонули свыше 30 детей

Комментариев: 1
Жара и длительные летние каникулы в сочетании с недостаточным родительским присмотром способствуют трагическим инцидентам.
Трагические инциденты зафиксированы в разных областях Украины
Трагические инциденты зафиксированы в разных областях Украины
dsns.gov.ua
 
Более 30 детей утонули в водоемах Украины с начала июня. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
 
Так, 25 июня в с. Ковалиха Смоленского района Черкасской области утонула девочка 2011 рождения, по неосторожности упав в яму на территории частного домохозяйства. 
 
В этот же день на пруду возле с. Первомайское Розовского района в Запорожской области утонуло двое девочек 2009 и 2008 года рождения, которые без разрешения родителей поехали на водоем.
 
В с. Двухлетие Теребовлянского района Тернопольской области на пруду в результате неосторожного купания утонули двое ребят 2005 и 2003 годов рождения.
 
Еще один подросток 2004 года утонул 26 июня на ставку в пгт Славгород Синельниковского района Днепропетровской области.
 
Как сообщалось, на водоемах Украины за 13-14 июня утонули 24 человека, включая трех детей.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: лето, инцидент, утопленник, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
CrespoxUA    28.06.2020, 15:02
Оценка:  -23
CrespoxUA
Пусть земля вам всем будет пухом.Скорблю.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь