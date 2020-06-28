С начала лета в Украине утонули свыше 30 детей

Жара и длительные летние каникулы в сочетании с недостаточным родительским присмотром способствуют трагическим инцидентам.

Более 30 детей утонули в водоемах Украины с начала июня. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, 25 июня в с. Ковалиха Смоленского района Черкасской области утонула девочка 2011 рождения, по неосторожности упав в яму на территории частного домохозяйства.

В этот же день на пруду возле с. Первомайское Розовского района в Запорожской области утонуло двое девочек 2009 и 2008 года рождения, которые без разрешения родителей поехали на водоем.

В с. Двухлетие Теребовлянского района Тернопольской области на пруду в результате неосторожного купания утонули двое ребят 2005 и 2003 годов рождения.

Еще один подросток 2004 года утонул 26 июня на ставку в пгт Славгород Синельниковского района Днепропетровской области.