С начала лета в Украине утонули свыше 30 детей
Жара и длительные летние каникулы в сочетании с недостаточным родительским присмотром способствуют трагическим инцидентам.
Более 30 детей утонули в водоемах Украины с начала июня. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Так, 25 июня в с. Ковалиха Смоленского района Черкасской области утонула девочка 2011 рождения, по неосторожности упав в яму на территории частного домохозяйства.
В этот же день на пруду возле с. Первомайское Розовского района в Запорожской области утонуло двое девочек 2009 и 2008 года рождения, которые без разрешения родителей поехали на водоем.
В с. Двухлетие Теребовлянского района Тернопольской области на пруду в результате неосторожного купания утонули двое ребят 2005 и 2003 годов рождения.
Еще один подросток 2004 года утонул 26 июня на ставку в пгт Славгород Синельниковского района Днепропетровской области.
Как сообщалось, на водоемах Украины за 13-14 июня утонули 24 человека, включая трех детей.
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