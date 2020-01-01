Кровавая стрельба на Харьковщине: Стрелок задержан

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления.

В селе Гусаровка Харьковской области неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в отдыхающих. В результате стрельбы погиб один человек.

Об этом сообщает полиция в воскресенье, 28 июня.

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“Установлено, что у карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан“ - говорится в сообщении.

Предварительно, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения - отметили полицейские

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В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия полицейские задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет.

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Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное - подытожили в полиции

Ранее сообщалось о том, что на Харьковщине мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми.