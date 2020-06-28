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В МОЗ пояснили, почему в Европе меньше болеют Covid-19, чем в Украине

Комментариев: 2
В Министерстве объяснили, почему в Украине не снижается уровень заболеваемости после внедрения адаптивного карантина.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
Скриншот

Министр МОЗ Максим Степанов пояснил, почему в Европе снизился уровень заболеваемости коронавирусом после смягчения карантина, а в Украине нет. Напомним, сегодня в Украине зафиксировано 917 новых случаев заражения.

Об этом Максим Степанов рассказал во время очередного видеобрифинга в воскресенье, 28 июня. 

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По мнению главного медика страны, заболеваемость коронавирусом увеличилась из-за несоблюдения украинцами базовых правил безопасности. Речь идет о масках, перчатках, а также о социальной дистанции.

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“В большинстве европейских стран, кроме аналогичного введенного в Украине смягчения карантина, осуществляется строгое соблюдение установленных эпидемиологических правил - именно поэтому в Европе количество новых больных снизилась. В Украине же из-за несоблюдения и пренебрежения карантинными правилами безопасности количество больных COVID-19 резко повысилось и составляет пиковые значения именно после введения адаптивного карантина“, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже 42 тыс больных COVID-19, за последние сутки 917 случаев.

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Теги: МОЗ, карантин, Украина, Европа
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Комментариев (2)
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Vixerunt    28.06.2020, 15:24
Оценка:  -1
Vixerunt
Дурень в ЕС в очень многих странах даже метро не останавливали и ходил весь транспорт. Никто месяцами дома в изоляции сидеть не будет, так можно с голоду помереть а не от вашего этого гриппа.
Сыроешка    28.06.2020, 15:29
Оценка:  +1
Сыроешка
А маски кто тебе мешает везде носить? Даже негры на протестах в Америке в масках поголовно были.Надеюсь,что народ Украины всё же не тупее негров.
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