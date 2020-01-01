Коронавирус в армии Украины: Зафиксирован 21 новый случай
За последние сутки в ВСУ Украины коронавирусом заразился 21 человек. Всего в армии инфицированы 179 военнослужащих.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
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“Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - 5. На изоляции находятся 669 человек“ - говорится в сообщении.
У 130 военных заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - подчеркнули в ВСУ
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“Анализ свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами“ - подытожили военные.
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе подорвался украинский сапер. В штабе рассказали детали.