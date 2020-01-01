Известно имя бойца, погибшего на Донбассе

Погибшему бойцу было всего 37 лет.

Вчера, 27 июня, на Донбассе погиб украинский военный - 37-летний Иван Дедюх. Он был сержантом батальона “Айдар“.

Мер Тернополя Сергей Надал выразил соболезнования семье погибшего бойца.

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“Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар“ Ивана Дедюха. Доблесть тернополянина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения - пример подлинного Героизма, который навсегда войдет в историю“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены. Сепаратисты тогда с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня.