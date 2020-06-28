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В Одессу на море приехали десятки тысяч туристов

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Городские власти напомнили туристам о карантине.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

На этих выходных в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов на летний отдых. Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

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“В период адаптивного карантина Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. Мы хотим сохранить эту тенденцию. Для этого нам нужна ваша помощь“ - написал Куцый в Facebook.

Чтобы железнодорожное и автобусное сообщение были открытыми, а рестораны и ТРЦ продолжали работу, всем нам необходимо придерживаться простых правил - подчеркнул он

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В частности, глава Одесской ОГА попросил всех носить маски, почаще мыть руки, а также придерживаться социальной дистанции. Также чиновник попросил сообщать о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

“За минувшие сутки коронавирус зафиксирован у 34 человек, а общее количество “активных“ случаев составляет 831. При этом за неделю количество пациентов возросло на 365 человек“ - подытожил Куцый. 

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.

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Теги: Одесса, море, карантин, коронавивирус
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    28.06.2020, 16:24
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Всёвыврёти.У нас в крымском южном фидеральном округе больше отдыхает.Где та мильён каждый день.
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