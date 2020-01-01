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В Киеве митинговали за свободу Беларуси

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Активисты вышли на марш солидарности с лозунгами "Свободу Беларуси!", "Нет – репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Нет – пыткам в тюрьмах".
Акция в поддержку Беларуси в Киеве
Акция в поддержку Беларуси в Киеве
Укринформ
 
В центре Киева прошел марш солидарности с Беларусью, сообщает Укринформ.
 
Марш начался с Майдана Незалежности, затем активисты пришли к памятнику белорусскому герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому на улице Грушевского, где почтили минутой молчания память погибшего активиста.
 
После этого участники колонной двинулись к посольству Беларуси в Киеве, где планируется провести митинг.
 
На марше присутствует белорусская и украинская национальная символика, активисты скандируют  "Свободу Беларуси!", "Нет – репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Нет – пыткам в тюрьмах".
 
 
Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси.
 
Напомним, что в Беларуси на 9 августа назначены очередные президентские выборы. Но в последнее время в стране были арестованы главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.
 
В связи с этим тысячи белорусов вышли на центральные улицы своих городов, протестуя против таких действий режима. Власти ответили на это задержаниями.
 
 
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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты
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Источник: korrespondent.net

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