Facebook официально начал писать Kyiv вместо Kiev

Facebook обновил отметки посещения мест - первым предложением пользователи будут видеть вариант Kyiv.

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию Kyiv вместо Kiev, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее чтобы обозначить Киев, алгоритм первой опцией предлагал Kiev. Теперь адреса и места с упоминанием Киева будут использовать транслитерацию с украинского, а не русского языка.

"Это очень важный момент. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание в англоязычном мире и приучают к пониманию, что Украина - это Украина", - подчеркнул Кулеба.

Также Facebook обновил отметки посещения мест - первым предложением пользователи будут видеть вариант Kyiv. Однако старые отметки и теги нельзя будет поменять, они останутся в старом варианте.