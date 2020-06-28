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В сторону Донецка запустили большой флаг Украины

Комментариев: 1
Пресс-центр ООС сообщает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.
Донецк поздравили с Днем Конституции
Донецк поздравили с Днем Конституции
УП
 
Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр ООС.
 
Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.
 
 
Пресс-центр ООС отмечает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.
 
 
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Теги: Донецк, Конституция, флаг Украины, День Конституции Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    28.06.2020, 21:34
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Нужно было его сбить Буком,который нам владимир владимиравич подарил.Нефиг ему летать над состоявшейся рыспубликой.
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