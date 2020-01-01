Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко отрицает договоренности с Офисом президента по выборам в Киеве

Комментариев: 0
Мэр Киева отказался вступить в новую "партию мэров" и собирается участвовать в выборах во главе с собственной партией Удар.
Кличко рассказал о форматах участия в выборах
Кличко рассказал о форматах участия в выборах
Фокус

Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что ведет переговоры с Офисом президента о сотрудничестве после местных выборов в столице.

"Слишком рано сейчас говорить с кем мы будем вести переговоры. После выборов мы будем сотрудничать и общаться на эту тему с разными политическими силами", - заявил Кличко в эфире телеканала ICTV.

Отказался Кличко возглавить и нову "партию мэров" Пропозиция, о создании которой накануне объявили городские головы Днепра, Житомира, Черновцов, Николаева и ряда других городов. 

В свою очередь, мэры отказался присоединиться к партии Кличко Удар, во главе которой городской голова Киева собирается участвовать в местных выборах.

Напомним, Кличко заявил, что будет баллотироваться на новый мэрский срок

Ранее мэр Киева и мэр Днепра Борис Филатов подтверждали, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров".

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, местные выборы, Виталий Кличко, Борис Филатов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь