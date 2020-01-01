Кличко отрицает договоренности с Офисом президента по выборам в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что ведет переговоры с Офисом президента о сотрудничестве после местных выборов в столице.
"Слишком рано сейчас говорить с кем мы будем вести переговоры. После выборов мы будем сотрудничать и общаться на эту тему с разными политическими силами", - заявил Кличко в эфире телеканала ICTV.
Отказался Кличко возглавить и нову "партию мэров" Пропозиция, о создании которой накануне объявили городские головы Днепра, Житомира, Черновцов, Николаева и ряда других городов.
В свою очередь, мэры отказался присоединиться к партии Кличко Удар, во главе которой городской голова Киева собирается участвовать в местных выборах.
Напомним, Кличко заявил, что будет баллотироваться на новый мэрский срок.
Ранее мэр Киева и мэр Днепра Борис Филатов подтверждали, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров".