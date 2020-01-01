Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине

Также понтифик призвал поддержать население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с верующими призвал молиться за пострадавших от наводнения в Украине, сообщает Vatican News.

"Призываю молиться… также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь", — сказал Папа Римский.

Кроме того понтифик попросил молиться за успех предстоящей Донорской конференции по Сирии, проводимой Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, а также за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.

Напомним, что число подтопленных в результате масштабных наводнений сел в Западной Украине сократилось с 349 до 95.