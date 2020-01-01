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Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине

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Также понтифик призвал поддержать население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.
Последствия наводнения в Украине
Последствия наводнения в Украине
 
Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с верующими призвал молиться за пострадавших от наводнения в Украине, сообщает Vatican News.
 
"Призываю молиться… также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь", — сказал Папа Римский.
 
Кроме того понтифик попросил молиться за успех предстоящей Донорской конференции по Сирии, проводимой Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, а также за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.
 
Напомним, что число подтопленных в результате масштабных наводнений сел в Западной Украине сократилось с 349 до 95. 
 
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 1656 человека из зоны паводков на Западной Украине. За минувшие сутки в рамках спасательной операции в четырех областях отселены или эвакуированы 62 человека.
 
 
 
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Теги: наводнение, Западная Украина, Папа Римский, паводок
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Источник: korrespondent.net

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