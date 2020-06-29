Инициативу создать Конституцию Украины для самых маленьких поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине появилась Простая Конституция для самых младших. Книга в доступной форме рассказывает детям об их правах и обязанностях. Об этом, в воскресенье, 28 июня, сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

Реализацией проекта занималось издательство Основа.

“В таком формате вы точно не ожидаете увидеть официальный документ, но именно поэтому дети не смогут оторвать от него глаз. Простую Конституцию дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство”, - отметили в издательстве.

Издать "Конституцию для самых молодых" украинский лидер предложил еще год назад, выступая с поздравлением в День Конституции.

В офисе президента считают, что книга позволит с детства "в простой и привлекательной для детей форме" изучать основы демократического государства и знать свои права.

Cмотрите фотогалерею: В Украине появилась Конституция для детей

Ранее неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка. Мероприятие было посвящено Дню Конституции Украины.

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