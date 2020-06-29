Из-за сильного ливня на Закарпатье опять поднялась вода

За два часа в Закарпатской области выпала трехнедельная норма осадков. Размыты дороги, подтоплены дома.

В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей facebook.com/odazakarpattya

В Закарпатской области в Межгорском районе из-за сильного ливня, который продолжался два часа, резко поднялся уровень воды, произошли новые оползни. Об этом, в воскресенье, 28 июня, сообщает пресс-службе Закарпатской ОГА.

Сообщается, что с 15.30 до 17.30 в воскресенье, в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. Около 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что на территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.

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