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Из-за сильного ливня на Закарпатье опять поднялась вода

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За два часа в Закарпатской области выпала трехнедельная норма осадков. Размыты дороги, подтоплены дома.
В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей
В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей
facebook.com/odazakarpattya

В Закарпатской области в Межгорском районе из-за сильного ливня, который продолжался два часа, резко поднялся уровень воды, произошли новые оползни. Об этом, в воскресенье, 28 июня, сообщает пресс-службе Закарпатской ОГА. 

Сообщается, что с 15.30 до 17.30 в воскресенье, в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. Около 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что на территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.
 
 
Ранее в Закарпатской области последствия ущерба от паводков и оползней предварительно оценили в 176 млн грн. Также сообщалось, что Укравтодор оценил убытки из-за паводков в сотни миллионов. В следствие наводнений в западных областях Украины значительно пострадало дорожное покрытие, но сейчас уже можно проехать по дорогам госзначения без ограничений.

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Теги: Закарпатье, дождь, вода, наводнение, паводок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Красногвардеец1    29.06.2020, 03:35
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Это вполне логичный ответ матушки Природы на деятельность вымирающих рогулей,населяющих те территории.Так что всё в порядке.
Красногвардеец1    29.06.2020, 03:47
Оценка:  0
Красногвардеец1
Ведь все знают что тамошнее вымирающее рогульё живёт с девизом:"После нас хоть потоп".Но,как видим,этот самый потоп случился чуть раньше.И это прекрасно.Ибо за всё нужно платить.)))))
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