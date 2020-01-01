На Закарпатье зафиксировали перевозчика-нарушителя

В области запрещено движение межобластного регулярного общественного транспорта из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Водителю-нарушителю грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан facebook.com/odazakarpattya

В Закарпатской области зафиксировали автобус-нарушитель, который несмотря на карантин продолжал регулярное рейсовое сообщение по маршруту Мукачево-Ивано-Франковск. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В сообщении уточняется, что в данный момент на территории области запрещено движение межобластного регулярного общественного транспорта из-за карантина, связанного с коронавирусом.

"Водителя о запрете предупреждали, но он продолжал выходить на рейсы. Сегодня, возле села Квасы, Раховского района, полицейские остановили рейсовый автобус и составили на водителя протокол о нарушении карантинных правил", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Минимальный штраф за нарушение карантинных норм - 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что полицейские за последние двое суток проверили в Украине более 6200 заведений на предмет соблюдений правил карантина. По результатам проверок составлено 355 административных протоколов о выявленных нарушениях. Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

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