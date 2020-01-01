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Спасатели отыскали заблудившихся на Говерле туристов

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Туристов на горе нашли в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.
В Карпатах спасли двоих туристов
В Карпатах спасли двоих туристов
ukraine-is.com

Спасатели Прикарпатья разыскали на говерле двоих заблудившихся туритсов и помогли им добраться до спортивной базы. Об этом, в воскресенье, 28 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

Спасатели сообщили, что туристы сами связались с ними и попросили помощи, так как потеряли ориентир и не могли вернуться на базу. 

"К дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк 28 июня в 00.50 поступило сообщение от двоих туристов, жителей села Лисичев, Львовской области, о том, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились", - говорится в сообщении спасателей. 

ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу. В 01.50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались. Спасатели сопроводили заблудившихся туристов до учебно-спортивной базы Заросляк.

Ранее в национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии отыскали пропавших 19 дней назад молодых людей. Пара заблудились, а из-за тумана получила травмы во время падения. Кроме того, несколько дней они провели без еды. Также Корреспондент писал о том, что тысячи китайцев после карантина застряли на горе.

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Теги: Говерла, туристы, гора, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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