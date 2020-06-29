Позиции ВСУ попали под огонь из артиллерии – штаб
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 29 июня.
Читай также: На Донбассе ранен еще один военный ВСУУказано, что враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ в районе Луганского (три раза), Мироновского, Новозвановки, Водяного, Авдеевки и Старогнатовки.
Кроме того, сепаратисты обстреляли населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Они выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
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Указано, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены два сепаратиста и еще один ранен.
С начала текущих суток враг два раза нарушили режим прекращения огня – возле Хутора Вольный. Украинские военные не пострадали.
Напомним, за сутки 27 июня сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.
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