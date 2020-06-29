Позиции ВСУ попали под огонь из артиллерии – штаб

Сепаратисты обстреляли населенный пункт Северное. Они выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 29 июня.

Читай также: На Донбассе ранен еще один военный ВСУ Указано, что враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Указано, что враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ в районе Луганского (три раза), Мироновского, Новозвановки, Водяного, Авдеевки и Старогнатовки.

Кроме того, сепаратисты обстреляли населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Они выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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Указано, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены два сепаратиста и еще один ранен.

С начала текущих суток враг два раза нарушили режим прекращения огня – возле Хутора Вольный. Украинские военные не пострадали.

Напомним, за сутки 27 июня сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.

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