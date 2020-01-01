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В Украине остались без электричества более 100 сел

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Самая сложная ситуация в Сумской области – там из-за непогоды без электричества остались 60 населенных пунктов.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
donetskoblenergo.dn.ua

В четырех регионах Украины из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в понедельник, 29 июня.

"По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в четырех областях, а именно: Сумская – 60, Киевская – 21, Черниговская – 20 и Ивано-Франковска – 2", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на прошлой неделе в западных регионах бушевала непогода. Так, на Прикарпатье выпало две месячные нормы осадков. Это вызвало масштабное наводнение.

Накануне сообщалось, что ГСЧС эвакуировала 1656 человек из зоны паводков.

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Теги: Украина, непогода, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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