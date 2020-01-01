В Украине резкое падение новых случаев COVID-19
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 июня.
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Отметим, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. А еще ранее COVID-19 подтвердили у рекордных 1109 человек.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве в воскресенье зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.
Общее число инфицированных достигло 43 628 человек. За сутки выздоровели 93 украинца – 19 027 с начала пандемии.
Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 1846 (+13)
- Волынская область - 2312 (+84)
- Днепропетровская область - 1087 (0)
- Донецкая область - 481 (+2)
- Житомирская область - 1404 (8)
- Закарпатская область - 2792 (+66)
- Запорожская область - 570 (+2)
- Ивано-Франковская область - 2350 (50)
- Кировоградская область - 646 (+4)
- Киев - 4980 (45)
- Киевская область - 2546 (+40)
- Львовская область - 5292 (+115)
- Луганская область - 80 (4)
- Николаевская область - 442 (+6)
- Одесская область - 1632 (31)
- Полтавская область - 312 (+2)
- Ровенская область - 3638 (+70)
- Сумская область - 296 (+1)
- Тернопольская область - 1913 (+20)
- Харьковская область - 2098 (+16)
- Херсонская область - 191 (0)
- Хмельницкая область - 798 (7)
- Черновицкая область - 4745 (+59)
- Черкасская область - 642 (7)
- Черниговская область - 535 (+9)
Ранее глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в больницах скоро не будет хватать мест для больных коронавирусом. По его словам, нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.
Также стало известно, что во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса.
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