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В Украине резкое падение новых случаев COVID-19

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Больше всего новых случаев заражения выявили во Львовской области, на Волыни и в Ровенской области.
В Украине с начала пандемии зафиксировано 43 628 случаев COVID-19
В Украине с начала пандемии зафиксировано 43 628 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 июня.

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Отметим, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. А еще ранее COVID-19 подтвердили у рекордных 1109 человек.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве в воскресенье зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 43 628 человек. За сутки выздоровели 93 украинца – 19 027 с начала пандемии.

Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 1846 (+13)
  • Волынская область - 2312 (+84)
  • Днепропетровская область - 1087 (0)
  • Донецкая область - 481 (+2)
  • Житомирская область - 1404 (8)
  • Закарпатская область - 2792 (+66)
  • Запорожская область - 570 (+2)
  • Ивано-Франковская область - 2350 (50)
  • Кировоградская область - 646 (+4)
  • Киев - 4980 (45)
  • Киевская область - 2546 (+40)
  • Львовская область - 5292 (+115)
  • Луганская область - 80 (4)
  • Николаевская область - 442 (+6)
  • Одесская область - 1632 (31)
  • Полтавская область - 312 (+2)
  • Ровенская область - 3638 (+70)
  • Сумская область - 296 (+1)
  • Тернопольская область - 1913 (+20)
  • Харьковская область - 2098 (+16)
  • Херсонская область - 191 (0)
  • Хмельницкая область - 798 (7)
  • Черновицкая область - 4745 (+59)
  • Черкасская область - 642 (7)
  • Черниговская область - 535 (+9)

Ранее глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в больницах скоро не будет хватать мест для больных коронавирусом. По его словам, нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Также стало известно, что во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса.

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Теги: Украина, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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