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На Луганщине погиб шахтер из-за обвала

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В Лисичанске произошел обвал в шахте.
На шахте погиб горняк
На шахте погиб горняк
facebook.com/MykhailoVolynets

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На шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Обвал произошел в 23.30 28 июня. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины и нардеп Михаил Волынец.

"Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу. Лисичанска. Соболезнования родным погибшего", - написал Волынец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане обрушилась шахта, десятки жертв.

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Теги: шахта, обвал, гибель, Лисичанск
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