На Луганщине погиб шахтер из-за обвала

В Лисичанске произошел обвал в шахте.

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На шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Обвал произошел в 23.30 28 июня. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины и нардеп Михаил Волынец.

"Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу. Лисичанска. Соболезнования родным погибшего", - написал Волынец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане обрушилась шахта, десятки жертв.

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