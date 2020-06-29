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На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Комментариев: 2
Раненых доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов
Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов
Минобороны Украины

В Донецкой области сепаратисты утром в понедельник, 29 июня, обстреляли позиции ВСУ возле поселка Крымское, в результате чего двое военных получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Подразделения ООС открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 28 июня на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе и из артиллерии. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    29.06.2020, 11:59
Оценка:  -23
В0ЛАНД
Коронавирус даже наёмников не щадит...
Путин-Xyйло    29.06.2020, 12:04
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Кацапских? Там вообще всех "вылечат" и Кащея обнулять отправят.
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