На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Раненых доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В Донецкой области сепаратисты утром в понедельник, 29 июня, обстреляли позиции ВСУ возле поселка Крымское, в результате чего двое военных получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Подразделения ООС открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 28 июня на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе и из артиллерии. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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