На Донбассе ранены два бойца ВСУ
В Донецкой области сепаратисты утром в понедельник, 29 июня, обстреляли позиции ВСУ возле поселка Крымское, в результате чего двое военных получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Указано, что враг вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Подразделения ООС открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.
Напомним, за сутки 28 июня на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов со стороны сепаратистов, в том числе и из артиллерии. Тогда ВСУ не понесли потерь.
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