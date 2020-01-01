В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата

Полиция выясняет обстоятельства гибели.

29 июня около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову.

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На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются, сообщается в заявлении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове произошла массовая драка со стрельбой.

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