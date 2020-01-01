В Одесской области повысился уровень воды в Днестре и Турунчуке

За сутки уровень воды поднялся на 13 см.

По состоянию на 8:00 часов 29 июня на водпостах р. Днестр и Турунчук продолжается повышение уровней воды. За минувшие сутки уровень воды повысился на 13 см, сообщает пресс-служба пресс-служба Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья

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"На р. Днестр по в / п РЗС Б-Днестровского МУВГ уровень Днестра составляет 116 см над 0 отметкой (до опасной отметки - 39 см). Уровень Днестра по водпосте Маяки составляет 160 см над нулем. На поймах вдоль Днестра постепенно поднимается уровень воды", - говорится в сообщении.

Также днестровская вода в значительных объемах заполняет плавневую территорию.

Продолжает увеличиваться объем воды под автодорожным мостом по трассе Одесса-Рени, из Днестра в плавневую часть Днестровского лимана.

Уровень воды Турунчука по водпосту в с.Троицкое составляет 250 см над нулем поста (до опасной отметки 40 см).

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Продолжается заполнение междуречья Днестр-Турунчук, что позволяет значительно уменьшить высоту паводковой волны в нижнем течении Днестра.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины подтоплены 70 населенных пунктов.

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