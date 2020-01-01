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На Львовщине ливень затопил четыре санатория

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Спасатели откачали 142 кубометров воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов в Моршине.
На западе Украины сотни зданий остаются затопленными
На западе Украины сотни зданий остаются затопленными
Скриншот

В курортном городе Моршин накануне поздно вечером дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры. Об этом сообщает управление ГСЧС Львовской области в понедельник, 29 июня.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Моршин вследствие грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов пяти объектов – четырех санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", – говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части Моршина. Спасатели откачали 142 кубометров воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов. Еще в двух зданиях работы не проводились. Уровень воды упал самостоятельно.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня на Западной Украине оставались подтопленными 70 населенных пунктов, в то время как сначала паводков их было 349.

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Теги: Львовская область, наводнение, потоп, курорт, наводнения, паводок, непогода, Санаторий, паводки, курорты, Моршин
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Источник: korrespondent.net

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