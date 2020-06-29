Гигантская пробка под Одессой: Отдыхающие пытаются уехать домой

На Киевской трассе снова затор.

В пятницу отдыхающие образовали гигантскую пробку по направлению к Одессе. Из-за ремонта дороги машины стояли по два часа в заторе, пытаясь попасть на курорт на три дня выходных.

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Теперь же подобная пробка образовалась в обратном направлении. Как сообщают Українськи Новини, людям приходится стоять около 1,5 часов, чтобы выехать из Одессы.

Пробка возникла на дамбе “Хаджибей“ из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы и пока только увеличивается. Отмечается, что многие машины едут в направлении Киева. На месте работают полицейские. Кроме того, на въезде в Одессу фуры проходят весовой контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу на море приехали десятки тысяч туристов.

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