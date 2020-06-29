Сын присыпал тела умерших родителей солью, чтобы не было запаха. А потом решил свести счеты с жизнью.

В Харькове 56-летний мужчина около 10 дней прожил в квартире с умершими родителями, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 20 июня.

Так, накануне вечером в полицию обратился житель многоэтажки на ул.Зерновая. Он рассказал, что к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад, их тела до сих пор находятся в квартире, а сам он намерен покончить жизнь самоубийством.

"Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Мужчина также рассказал полицейским, что его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела – 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове мужчина 10 дней прожил в квартире с умершими родителями

На прошлой неделе в Днепре на улице Дружбы на территории частного домовладения обнаружили четыре трупа без следов насильственной смерти – два мужских и два женских.

Ранее правоохранители нашли мужчину и женщину закопанными в лесу в Славутиче. Ранее в полицию сообщили об их исчезновении.

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