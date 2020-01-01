Не готовы смягчать карантин 13 регионов – МОЗ

За сутки в список регионов, не готовых смягчению карантина, добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. При этом "красную зону" покинула Николаевская область.

В Украине с начала пандемии зафиксировано 43 628 случаев COVID-19

Министерство здравоохранения обнародовало обновленные эпидемиологические показатели по каждой области и Киеву по состоянию на понедельник, 29 июня. Согласно им, к ослаблению карантина не готовы 13 регионов – Киев и 12 областей.

Так, сейчас Закарпатская область превышает норму по показателю загруженности коек (70,7% при допустимом значения не более 50%).

В то же время Киев, Киевская, Одесская и Хмельницкая области лидируют по динамике роста заболеваемости коронавирусом.

В Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях выше нормы является процент выявленных новых случаев. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях население недостаточно охвачено тестированием.

Таким образом, к следующему этапу ослабления карантина по эпидемиологическим показаниям Минздрава готовы Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Николаевская области.

По сравнению со вчерашним днем, в список регионов не готовых смягчению карантина добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. В то же время, "красную зону" покинула Николаевская область.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заболело 646 украинцев. Резкое снижение новых случаев произошло в период длинных выходных в связи с празднованием Дня Конституции.

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