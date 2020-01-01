В ВСУ 180 больных коронавирусом

При этом на изоляции находятся более полтысячи военных. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели уже 310 бойцов.

По состоянию на утро 29 июня коронавирусом больны 180 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в понедельник, 29 июня.

"По состоянию на 10.00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек", - сказано в сообщении.

Накануне был зарегистрирован одни новый случай заболевания COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, что в Украине зафиксировано резкое падение новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев заражения выявили во Львовской области, на Волыни и в Ровенской области.

Также в Минздраве заявили, что не готовы смягчать карантин 13 регионов. За сутки в список регионов, не готовых смягчению карантина, добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. При этом "красную зону" покинула Николаевская область.

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