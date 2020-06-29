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Действия Зеленского впервые не одобряет большинство украинцев - опрос

Комментариев: 3
Также украинцы в большинстве не одобряют действия Кабмина.
Зеленского не одобряет большинство украинцев
Зеленского не одобряет большинство украинцев
president.gov.ua

С 20 по 23 июня 2020 КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Как показал опрос, 38% респондентов в июне заявили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов.

 

kiis.com.ua

 

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Также 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабинета министров (24% в мае) 59% - не одобряют (61% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. По сравнению с маем баланс оценок действия правительства почти не изменился.

 

kiis.com.ua

 

21% украинцев одобряют действия Верховной Рады (22% в мае) 62% - не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентных пунктов.

 

kiis.com.ua

 

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В КМИС подчеркивают, что выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. 

Напомним, ранее сообщалось, что херсонские СМИ обиделись на Зеленского и устроили флешмоб.

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Теги: Зеленский, рейтинг, опрос
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Комментариев (3)
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i-Вес    29.06.2020, 16:45
Оценка:  -25
i-Вес
Продолжит русофобскую политику - уйдёт с таким же низким рейтингом как и полторапроцентный Ющенко...
Брюква_и_Клюква    29.06.2020, 16:59
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Назови мне хоть одну причину, мокша, по которой мы вас, козломордых ублюдков, должны любить
tulchanin    29.06.2020, 17:11
Оценка:  -3
tulchanin
Эх гуцульё... себя вы любить должны. А когда цель политики не себе сделать лучше, а РФ нас рать, ничего хорошего из этого не получится.
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