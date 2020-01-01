Работу Рады могут продлить на каникулы - СМИ

Депутат от Слуги народа заявила, что Рада может продолжить работу из-за простоя, возникшего во время карантина, но для этого нужно решение всех фракций.

В Слуге народа не исключают, что Рада будет работать и на каникулах

Третью сессию Верховной Рады могут продлить и на каникулы. Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец, передает РБК-Украина в понедельник, 29 июня.

По графику сессия должна завершиться 17 июля, тогда парламент официально уйдет на каникулы, но в Слуге народа сейчас обсуждают возможность работы летом.

"Но, возможно, это будет считаться продлением работы. Возможно, будет изменение графика. Сейчас только рассматривается такая возможность", - сказала Мошенец.

По ее словам, причиной необходимости принимать законы летом является количество законопроектов, которые не были приняты из-за карантина.

"В нашей фракции обсуждалась возможность проведения еще нескольких внеочередных заседаний, чтобы рассмотреть законопроекты, которые необходимо принять сейчас. Говорили о том, что не хватает рабочих дней, стоило бы собраться. Пока что речь шла о неделе с 20 по 24 июля. 20-го вряд ли. А 21 - точно может, ведь это все-таки символическая дата. Как раз год парламентских выборов. Поэтому, возможно, мы созовем внеочередное заседание 21-го числа", - добавила депутат.

При этом замглавы фракции Евгения Кравчук пояснила, что законодательная работа парламента может продолжиться только по решению всех фракций. Кроме того, по регламенту необходимо будет созвать отдельную внеочередную сессию, а не заседание.

"Это должно быть решение всех фракций, а не отдельных депутатов. В случае очень насущных вопросов Верховная рада может собраться на внеочередную сессию по требованию президента или 150 народных депутатов", - сказала Кравчук, добавив, что в Слуге народа не планируют долгих каникул.

"21 июля будем делать отчет за год работы. Кроме того, продолжится работа над законопроектами в рамках рабочих групп", - резюмировала Кравчук.

Напомним, что ранее в Раде решили не увольнять Шмыгаля. По словам Стефанчука, вопрос правительственной программы действий был очень политизированным.

Также сообщалось, что в Верховной Раде появился новый депутат. Сергей Евтушок был мэром Сарн, руководил Сарненским районом и был депутатом ВР предыдущего созыва.

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