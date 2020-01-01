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В Краматорске облили краской офис партии Оппозиционная платформа

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Также на стенах написали Смерть российским оккупантам.
Офис партии облили краской
Офис партии облили краской
ostro.org

В ночь на 29 июня в Краматорске неизвестные облили краской офис партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“. Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерию Осипец.

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“Сегодня в 03:09 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что сработал пульт охранной организации помещения, где расположен офис ОП, где неизвестные разбили стекло, облили фасад краской и сделали надписи“, - рассказала инспектор.

По данному факту открыто уголовное производство по статье “Хулиганство“.

Офис приемной партии был открыт в Краматорске неделю назад. Он расположен на улице Василия Стуса, адвокатом которого был Виктор Медведчук, один из основателей партии. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве С14 атаковали офис Медвечука.

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Теги: Стус, Медведчук, вандализм, Краматорск
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