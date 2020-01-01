На пляже в Кирилловке задержали мужчину с гранатой

Полицейские задержали мужчину.

Читай также: В Одессе на пяти пляжах вода не соответствует нормативам

В Кирилловке 29 июня полицейские устроили погоню и задержали вооруженного мужчину. Он пытался скрыться на своем авто. Надеть на него наручники удалось на пляже в районе базы отдыха "Хортица", сообщает РИА Мелитополь.

Как сообщают очевидцы, при себе у задержанного была боевая граната, которую при задержании изъяли. При этом мужчина оказывал сопротивление стражам порядка.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу на море приехали десятки тысяч туристов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.