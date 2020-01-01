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На пляже в Кирилловке задержали мужчину с гранатой

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Полицейские задержали мужчину.
Мужчину задержали
Мужчину задержали
Скриншот

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В Кирилловке 29 июня полицейские устроили погоню и задержали вооруженного мужчину. Он пытался скрыться на своем авто. Надеть на него наручники удалось на пляже в районе базы отдыха "Хортица", сообщает РИА Мелитополь.

Как сообщают очевидцы, при себе у задержанного была боевая граната, которую при задержании изъяли. При этом мужчина оказывал сопротивление стражам порядка.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу на море приехали десятки тысяч туристов.

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Теги: Кирилловка, граната, полиция, видео
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