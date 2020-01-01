На пляже в Кирилловке задержали мужчину с гранатой
Полицейские задержали мужчину.
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В Кирилловке 29 июня полицейские устроили погоню и задержали вооруженного мужчину. Он пытался скрыться на своем авто. Надеть на него наручники удалось на пляже в районе базы отдыха "Хортица", сообщает РИА Мелитополь.
Как сообщают очевидцы, при себе у задержанного была боевая граната, которую при задержании изъяли. При этом мужчина оказывал сопротивление стражам порядка.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессу на море приехали десятки тысяч туристов.
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