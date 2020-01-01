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Каждый пятый украинец уверен, что эпидемия COVID-19 уже закончилась

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При этом большинство считают, что количество новых случаев коронавируса в Украине будет только увеличиваться.
Соцопрос показал восприятие эпидемии коронавируса украинцами
Соцопрос показал восприятие эпидемии коронавируса украинцами

Большинство украинцев считают, что количество новых больных коронавирусом будет расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в понедельник, 29 июня.

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Респондентов попросили оценить, справилась ли уже Украина с эпидемией коронавируса. 18% опрошенных считают, что эпидемию в нашей стране преодолели, и новых больных будет становиться меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

В то же время, оценивая намерения продолжить внедрение второго этапа медреформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это; 40% сказали, что они против продления медицинской реформы; 32% опрошенных мало знают о втором этапе медицинской реформы и не имеют сложившегося мнения.

КМИС с 20 по 23 июня 2020 провел опрос 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, сообщалось, что украинцы верят в искусственное происхождение COVID-19. Только 18% респондентов считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

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Теги: соцопросы, эпидемия, украинцы, КМИС, соцопрос, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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