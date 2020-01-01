Италия направит Украине помощь для борьбы с паводками

В Украину доставят насосное оборудование для откачки воды, бензопилы, а также электрогенераторы и палатки.

Италия присоединилась к оказанию помощи Украине в преодолении паводков ГСЧС

Италия поможет Украине справиться с паводками, затронувшими западные регионы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник, 29 июня.

После обращения Украины к Европейскому союзу, Италия направила в страну помощь. Сегодня самолет итальянского правительства доставит в Украину насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях.

Кроме того, в пакет гуманитарной помощи входят средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки.

"Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах", - сказано в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, что ранее Украина попросила НАТО и ЕС о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе.

Затем США экстренно выделили 100 тысяч долларов украинской стороне для ликвидации последствий наводнений. ЕС также поможет Украине с ликвидацией паводков. В постоянном контакте с Украиной будет координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

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