Дожди и жара: Прогноз погоды на 30 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода 30 июня.

В последний день лета будет дождливо freepik.com

В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается жарки и дождливый день. Обильные осадки ожидаются в почти по всей территории страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 30 июня будет умеренно тепло. В Ивано-Франковской области и Закарпатье ожидается облачная погода. Воздух прогреется до +26 градусов. Ночью будет тепло - до +19 градусов.

Восточной Украине обещают жаркий день без осадков. На улице +30…+33, а ночью - до +19.

Южным регионам обещают дожди. Температура воздуха от +30…+33 градусов. Ночью на улице будет до + 22.

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В северной части страны сегодня также будет дождливо. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +26…+28 градусов, а ночью - до +19 градусов.

В Центральной Украине также ожидаются дожди. Между тем, воздух прогреется от +27…+29 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +19 градусов.

В Киеве 30 июня воздух прогреется до +28 градуса по Цельсию. Будет тепло и достаточно солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +20 градусов.

Карта погоды

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает об осадках.

"Июнь завершит свое пребывание в Украине грозовыми дождями. К нам приедет атмосферный фронт, который движется с запада Европы. Этот фронт сейчас вытянулся от Скандинавии через Польшу, Чехию, Германию до Швейцарии", - пишет синоптикю

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Ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град пройдут в западных областях Украины. А жнем 30-го июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями - ливни, шквалы и град - ожидаются уже вдоль полосы: Черниговщина, Киевщина, Винницкая область, Черкасская, Кировоградская в Одесская области.

Отдельные локальные дожди вероятны в дневные часы в Луганской области и в Приазовье.

В Харьковской области, в Днепре с районами, на Николаевской, Херсонской, большинстве районов Донетчины и Запорожье существенные осадки будут вряд ли.

В Киеве во вторник в дневные часы предполагается дождь с грозой, в отдельных районах может сильно дуть, при грозе - рвануть ветер и даже пройти град.

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