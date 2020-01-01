Названы сроки встречи Зеленского с Орбаном

Владимир Зеленский и Виктор Орбан должны обсудить права нацменьшинств в Украине, в частности, вопрос об образовании.

В МИД назвали сроки встречи Зеленского и Орбана president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться уже в конце июля. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июня.

Во время заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петеро Сийярто договорились содействовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий - по национальным меньшинствам и вопросам образования.

Кроме того, будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол", - сказал Боднар.

Дипломат добавил, что одним из способов решения вопросов обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования является совершенствование украинского законодательства в рамках реализации рекомендации Венецианской комиссии по поводу разработки нового закона о национальных меньшинствах.

Напомним, что ранее Кулеба и Сийярто обсудили проблемные вопросы. Главы МИД Украины и Венгрии обсудили вопрос блокирования комиссии Украина-НАТО, визит венгерского премьера в Киев и вопрос Закарпатья.

Также сообщалось, что Украина и Венгрия разблокируют совместные проекты. Подготовленные комиссией решения также дадут новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды.

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