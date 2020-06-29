В МИД Украины считают важным быть ментально готовыми к наступлению РФ

Россия может начать полномасштабное наступление, так как наращивает военный контингент в Крыму и на Донбассе.

Украинцам нужно быть готовыми ментально к тому, что Россия начнет полномасштабное наступление на Украину. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июня.

Боднар подчеркнул, что многие военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских Вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.

К тому же на данные момент Россия наращивает военные мощности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", - сказал Боднар.

По мнению дипломата, причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды в аннексированный Крым.

Ранее в МИД заявили, что Украина откажется от большинства договоров с РФ. Дипломатическое ведомство обещает при этом не делать эмоциональных шагов и соблюсти необходимые юридические процедуры.

Также Украина направила России ноту протеста из-за "парада" в Крыму. Военный парад в аннексированном Крыму намеренно провоцирует эскалацию напряженности в отношениях между странами, заявили в МИД Украины.

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