"Слуга народа" записал рэп о законопроекте про молодежь

Депутат считает, что "молодежный закон требует молодежной подачи". В тексте нардеп жалуется, что "молодежная политика регулируется законами 90-х".

Депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Александр Санченко записал рэп о законопроекте Об основах молодежной политики. Видео опубликовано на его странице в Facebook в понедельник, 29 июня.

Санченко считает, что "молодежный закон требует молодежной подачи", а его рэп "сэкономит время на чтении закона".

Проект закона был зарегистрирован 23 июня и предлагает снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.

В тексте рэпа Санченко сказано, что в случае принятия законопроекта "ни одно решение для молодежи не будет без молодежи".

Напомним, что ранее нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.

Также сообщалось, что СМИ засняли, как "слуги народа" обсуждают коллегу. Лидеры правящей партии не подозревали, что микрофоны включены и их откровенный разговор записывается.

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