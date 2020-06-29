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"Слуга народа" записал рэп о законопроекте про молодежь

Комментариев: 4
Депутат считает, что "молодежный закон требует молодежной подачи". В тексте нардеп жалуется, что "молодежная политика регулируется законами 90-х".

Депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Александр Санченко записал рэп о законопроекте Об основах молодежной политики. Видео опубликовано на его странице в Facebook в понедельник, 29 июня.

Санченко считает, что "молодежный закон требует молодежной подачи", а его рэп "сэкономит время на чтении закона".

Проект закона был зарегистрирован 23 июня и предлагает снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.

В тексте рэпа Санченко сказано, что в случае принятия законопроекта "ни одно решение для молодежи не будет без молодежи".

Напомним, что ранее нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.

Также сообщалось, что СМИ засняли, как "слуги народа" обсуждают коллегу. Лидеры правящей партии не подозревали, что микрофоны включены и их откровенный разговор записывается.

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Теги: депутаты, депутат, законопроект, народный депутат, рэпер, рэп, законопроекты, нардеп, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Jonas7    29.06.2020, 21:32
Оценка:  0
Jonas7
В комментах его друзья от 40 лет и старше пишут "супер", что им еще писать чтобы не обидеть.
Один только молодой написал "что это вообще такое?", но "защитник" молодежи его поставил на место "не читай, пошел вон".

Это все что нужно знать про защитника молодежи, примерявший нафталиновый образ 90-х
Брюква_и_Клюква    29.06.2020, 21:21
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Надеюсь, он использовал правильные зеленые слова, например, "Баба да, баба да"?
Колишній-східняк    29.06.2020, 21:14
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Депутат какой-то только что отлучённый от груди....
Брюква_и_Клюква    29.06.2020, 21:22
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Скорее, вылезший из задницы
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