На Винничине мужчина случайно застрелил своего друга

Молодые люди отдыхали на озере, когда один из них решил продемонстрировать другому пистолет и случайно нанес смертельное ранение.

В Винницкой области 28-летний мужчина во время отдыха на пруду случайно смертельно ранил своего друга - тот скончался в скорой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 29 июня.

При этом свидетели происшествия сначала давали показания, что потерпевший сам себя смертельно травмировал.

"Однако, в ходе проведения расследования полицейские установили различия в показаниях и задержали злоумышленника, причастного к смертельному травмированию парня. Им оказался 28 - летний местный житель. Во время демострации пистолета STALKER мужчина по собственной неосторожности выстрелил и травмировал мужчину. Парень умер по дороге в больницу в карете скорой помощи", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Начато уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Одессчине 13-летний парень в упор выстрелил в друга из ружья. Подросток хотел похвастаться отцовским ружьем перед 14-летним приятелем, но случайно выстрелил. Раненого удалось спасти.

Также сообщалось, что в Крыму шестилетняя девочка прострелила себе голову. Ребенка оставили одного в машине. Девочка открыла бардачок, достала травматический пистолет и выстрелила себе в голову.

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