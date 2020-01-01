В Крыму начали перекачивать воду из Ивановского водозабора

"Власти" уверяют, что "никакой экологической угрозы это не представляет". Вода предназначена для обеспечения Симферополя.

В Крыму "власть" начала перекачку воды из Ивановского водозабора Корреспондент.net

Из Ивановского водозабора в аннексированном Крыму начали откачивать воду для снабжения Симферополя. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет Крым.Реалии в понедельник, 29 июня.

"Мы запускаем очередную ветку Ивановского водозабора для обеспечения Симферополя питьевой водой. 25 тысяч кубов воды будет дополнительно получать Симферополь. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище и ситуация будет улучшаться", - сказал Аксенов.

В свою очередь руководитель предприятия Вода Крыма Владимир Баженов сказал, что продолжается откачка артезианской воды. Аксенов же уверяет, что "никакой экологической угрозы это не представляет".

Напомним, что в Крыму за год в два раза обмелели водохранилища. Истощению запасов воды способствовала кратковременность осадков на полуострове в мае. В некоторых районах их выпало на 80 % меньше нормы.

Также сообщалось, что в Крыму рассказали, как будут спасать Симферополь от дефицита воды. Проблему с водоснабжением Симферополя попытаются решить с помощью строительства новых водоводов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet