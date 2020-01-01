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В Черновицкой области поезд насмерть сбил мужчину

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Машинист состава совершил наезд на 44-летнего жителя района, который лежал на железнодорожном пути.
На Буковине поезд сбил мужчину, который лежал на пути
На Буковине поезд сбил мужчину, который лежал на пути
facebook.com/Ukrzaliznytsia
 
В селе Волока Черновицкой области поезд совершил наезд на мужчину, пострадавший погиб на месте происшествия. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Правоохранители установили, что машинист железнодорожного состава совершил наезд на 44-летнего жителя района, который лежал на железнодорожном пути.
 
Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
 
 
Напомним, в феврале поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Киеве. Погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не слышала сигналов машиниста из-за наушников.

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Теги: Поезд, Буковина, авария, несчастный случай, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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