Огонь возник в комнате на верхнем этаже пятиэтажного здания. Более сотни жильцов общежития успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных.

В ночь на вторник, 30 июня, в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на пятом этаже пятиэтажного здания.

До прибытия пожарных 110 студентов, которые жили в общежитии, самостоятельно вышли на улицу. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади 18 кв.м.

Пожар локализован в 3:19 и ликвидирован в 3:28.

Cмотрите фотогалерею: Ночью в Днепре горело общежитие

Напомним, накануне вечером в Киеве спасатели потушили пожар в многоэтажке на Позняках. За день до этого на Позняках произошел еще один пожар.

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