На Донбассе ранены двое военных

Сепаратисты использовали запрещенные минометы калибра 120-мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В течение минувших суток на Донбассе сепаратисты 12 раз обстреляли позиции сил ООС. В результате обстрелов двое украинских военных были ранены. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку от Хутора Вольный (дважды), где и были применены ПТРК. Противник открывал огонь также возле Крымского, Луганского, Пивденного, вблизи населенного пункта Березовое, возле Старогнатовки и в пригороде Марьинки.

С начала текущих суток враг нарушил режим прекращения огня один раз вблизи Невельского.

"В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - отметили в штабе, добавив, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Северное. Они выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома.

А за сутки 27 июня сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet