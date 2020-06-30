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Главное 29 июня: Трамп в розыске и прирост коронавирусных осложнений

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Обзор важных событий за минувшие сутки.
Власти Ирана выдвинули обвинения Дональду Трампу
Власти Ирана выдвинули обвинения Дональду Трампу
EPA/UPG

Главу американского государства намерены преследовать через Интерпол, темпы COVID-19 в мире растут, в Украине стали чаще выявлять больных пневмонией. Мы собрали актуальные новости прошедшего дня.  

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Президента США потребовали задержать

Правительство Ирана объявило о преследованиях Дональда Трампа. Его хотят внести в международный розыск в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Требования уже выдвинули Интерполу и выдали ордер на арест.

Пандемия набирает обороты, - ВОЗ

Эпидемия коронавируса закончится не скоро. Такие прогнозы дали в ВОЗ. Там отметили, что в глобальных масштабах пандемия ускоряет темпы распространения. В организации планируют отправить своих специалистов в Китай, чтобы выявить происхождение инфекции.

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На почве эпидемии выросло количество больных пневмонией

К утру 29 июня в Украине с начала пандемии выявили 43 628 пациентов с COVID-19. За сутки заразилось 646 человек. За весь период эпидемии умерло 1147 человек, 19 027 побороло болезнь. В МОЗ зафиксировали резкий скачок заболеваемости пневмонией на фоне коронавируса – почти в два раза. Столицу и 12 регионов все еще не признали готовыми к послаблениям карантина.

ЕС утвердил продление срока санкций для России

Принудительные табу в отношении РФ будут действовать на полгода больше, чем планировалось. Так, Евросоюз постановил продлить срок санкций до 31 января 2021 года. Такое решение приняли из-за нарушения Россией минских соглашений на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что в Конгрессе США обеспокоены идеей Трампа.

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Теги: Трамп, Америка, США, коронавирус, пневмония, ВОЗ, Россия, санкции, ЕС
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Комментариев (3)
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slavyanstar    30.06.2020, 10:06
Оценка:  0
slavyanstar
Спетакль продолжается. Память включите. Вам с весны говорили. что только потеплеет и вирус уйдет? Говорили. Теперь лепят горбатого опять. И так во всем. Включайте мозги. Почему нет реальной статистики? Кто дал команду засекретить? Где данные по смертям от суицидов. туберкулеза, онкологии, пневмонии?
slavyanstar    30.06.2020, 10:11
Оценка:  0
slavyanstar
Супрун продолжает рулить в МОЗе. Немцы не дали меркель протащить закон о принудительной вакцинации. Просто восстали и вышли на улицу. И ангелка сдулась. А у нас сидят по халабудам в намордниках и думают - россосется.
slavyanstar    30.06.2020, 10:13
Оценка:  0
slavyanstar
Не россосется. Читайте Конституцию и не давайте нарушать ваши права.
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