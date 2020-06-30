Главное 29 июня: Трамп в розыске и прирост коронавирусных осложнений

Обзор важных событий за минувшие сутки.

Главу американского государства намерены преследовать через Интерпол, темпы COVID-19 в мире растут, в Украине стали чаще выявлять больных пневмонией. Мы собрали актуальные новости прошедшего дня.

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Президента США потребовали задержать

Правительство Ирана объявило о преследованиях Дональда Трампа. Его хотят внести в международный розыск в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Требования уже выдвинули Интерполу и выдали ордер на арест.

Пандемия набирает обороты, - ВОЗ

Эпидемия коронавируса закончится не скоро. Такие прогнозы дали в ВОЗ. Там отметили, что в глобальных масштабах пандемия ускоряет темпы распространения. В организации планируют отправить своих специалистов в Китай, чтобы выявить происхождение инфекции.

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На почве эпидемии выросло количество больных пневмонией

К утру 29 июня в Украине с начала пандемии выявили 43 628 пациентов с COVID-19. За сутки заразилось 646 человек. За весь период эпидемии умерло 1147 человек, 19 027 побороло болезнь. В МОЗ зафиксировали резкий скачок заболеваемости пневмонией на фоне коронавируса – почти в два раза. Столицу и 12 регионов все еще не признали готовыми к послаблениям карантина.

ЕС утвердил продление срока санкций для России

Принудительные табу в отношении РФ будут действовать на полгода больше, чем планировалось. Так, Евросоюз постановил продлить срок санкций до 31 января 2021 года. Такое решение приняли из-за нарушения Россией минских соглашений на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что в Конгрессе США обеспокоены идеей Трампа.

