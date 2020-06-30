Сутки в ООС: боевики ранили двух украинских солдат

За минувшие сутки захватчики 12 раз открывали огонь.

В понедельник, 29 июня, сепаратисты на Донбассе применяли запрещенное Минскими договоренностями боевое орудие. В частности, минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

В целом, со стороны противника был 12 раз нарушен режим тишины. Под обстрелы попали: Хутор Вольный, Крымское, Луганское, Пивденное, Березовое, Старогнатовка, Марьинка. Были ранены двое защитников.

Украинская сторона дала отпор оппонентам, открыв ответный огонь. В результате получили ранения двое боевиков.

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел проводился вблизи Невельского из запрещенного Минском миномета калибра 120 мм. Нашим бойцам удалось остановить провокации агрессора. Потерь на украинских позициях нет.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе подорвался украинский сапер.

